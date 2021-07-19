Экс-супруга Кержакова призналась, что стала жертвой изнасилования

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Бывшая супруга экс-футболиста "Зенита" и нынешнего тренера "Нижнего Новгорода" Александра Кержакова, блогер Милана Тюльпанова в беседе с фолловерами в личном микроблоге призналась, что в прошлом стала жертвой изнасилования, сообщает Пятый канал.

"У меня такой вопрос интересный к вам. Человека, которого изнасиловали. Как вы думаете, способен он на адекватные отношения или нет?" – говорит Милана.

"Кто вас изнасиловал? Что за треш опять происходит?" – уточнил один из пользователей. "Да это давно было. Просто ответила на вопрос. Ну было и было. Это в прошлом давно", – уверяет Милана.

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Супружеская пара Тюльпановой и Кержакова возникла в июне 2015. Молодые развелись в апреле 2019. У Миланы и Александра есть общий ребенок – сын Артемий, который родился в апреле 2017. Два года назад дочь покойного экс-сенатора Вадима Тюльпанова написала книгу "Убей в себе жертву". В ней девушка рассказала о личном негативном опыте и браке с Александром Кержаковым. В частности, с футболистом она боролась за ребенка в суде и обвиняла бывшего мужа в рукоприкладстве.

В 2020 году Тюльпанова попыталась наладить личную жизнь – рядом с ней появился бизнесмен Евгений. Но и этим отношениям не удалось состояться. Вскоре Милана называла его в интервью "жуликом и вором, который ударил ее".

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