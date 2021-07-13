"Что-то поправилась": невесту Моргенштерна раскритиковали за фигуру

Аппетитно-сексапильная или располневшая? В Сети горячо обсуждают округлые формы девушки эпатажного рэпера

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Невеста популярного рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина получила шквал критики из-за новых фотографий.

Дилара выложила новую серию фотографий, не без капли юмора. Дело в том, что девушка стояла на остановке под названием "Сучково". Девушка предстала в коротких шортах и топе, поэтому подписчики могли увидеть формы Дилары.

Однако некоторые подписчики оказались недовольны, отмечая, что Дилара запустила себя и набрала вес.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДилАра Зинатуллина (@influesii)

"Что-то поправилась", "Жирненькaя", "Мне одному показалось, что Дилара немного поправилась?" – пишут пользователи.

Но стоит отметить, что не все комментарии негативные. Многие поддержали девушку, заметив, что у нее прекрасная фигура.

Моргенштерн и Дилара отмечают медовый месяц вместе с членами семьи. На съемках клипа Моргенштерн сделал традиционное предложение девушке, встав на одно колено, несмотря на то, что первой инициативу проявила Дилара, предложив стать ее мужем. Когда будет свадьба звездной пары, пока неизвестно.

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