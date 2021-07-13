10:09 13 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7240
  • 100 RUB4.2057
  • USD3.1429
Поиск
Рэпер Моргенштерн и блогер Дилара Зинатуллина

"Что-то поправилась": невесту Моргенштерна раскритиковали за фигуру

photo: Morgen_Shtern / Instagram
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (365)
90 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0d/252300782.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210713/252292813/Chto-to-popravilas-nevestu-Morgenshterna-raskritikovali-za-figuru.html

Аппетитно-сексапильная или располневшая? В Сети горячо обсуждают округлые формы девушки эпатажного рэпера

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Невеста популярного рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина получила шквал критики из-за новых фотографий.

Дилара выложила новую серию фотографий, не без капли юмора. Дело в том, что девушка стояла на остановке под названием "Сучково". Девушка предстала в коротких шортах и топе, поэтому подписчики могли увидеть формы Дилары.

Однако некоторые подписчики оказались недовольны, отмечая, что Дилара запустила себя и набрала вес.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДилАра Зинатуллина (@influesii)

"Что-то поправилась", "Жирненькaя", "Мне одному показалось, что Дилара немного поправилась?" – пишут пользователи.

Но стоит отметить, что не все комментарии негативные. Многие поддержали девушку, заметив, что у нее прекрасная фигура.

Моргенштерн и Дилара отмечают медовый месяц вместе с членами семьи. На съемках клипа Моргенштерн сделал традиционное предложение девушке, встав на одно колено, несмотря на то, что первой инициативу проявила Дилара, предложив стать ее мужем. Когда будет свадьба звездной пары, пока неизвестно.

Читайте также: 

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (365)
Теги:
Моргенштерн, Дилара Зинатуллина

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Плакаты и лозунги. Акция протеста Система убивает! Выходи за жизнь! у здания парламента 11 июля 2021 года с требованием отставки правительства
"За Лексо!": в Грузии вспыхнули протесты из-за смерти телеоператора – фото
Парламент Грузии пыталась захватить оппозиция: как это было - видео
Драка за трибуну в парламенте Грузии: оппозиция сорвала заседание - видео
От чего умирают жители Грузии?
От чего умирают жители Грузии?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться