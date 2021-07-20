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Лолита Милявская во время съемок клипа на песню Раневская

Милявская призналась, что пробовалась на главную роль в сериале "Моя прекрасная няня"

© Sputnik / Denis Aslanov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (439)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210720/252366583/Milyavskaya-priznalas-chto-probovalas-na-glavnuyu-rol-v-seriale-Moya-prekrasnaya-nyanya.html

Трудно представить, чтобы роль всенародно любимой няни-Заворотнюк сыграла бы певица Лолита Милявская

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Звезда российской эстрады Лолита Милявская рассказала о кастинге в сериал "Моя прекрасная няня" в эфире "ДНК-шоу" на канале Пятница.

Певица сказала, что у нее есть "талант проигрывать", а психолог помог ей еще лучше осознать эту особенность. Именно он уговаривал ее ходить на пробы, поэтому она попыталась получить роль в популярном комедийном шоу, которое выходило с 2004 по 2009 годы.

Актриса Анастасия Заворотнюк
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Актриса Анастасия Заворотнюк

"Я пошла на кастинг, хотя это было абсолютно не мое. Я это понимала и, естественно, не прошла, а Настя Заворотнюк получила свою потрясающую звездную роль", – вспомнила Лолита.

Главная роль в проекте "Моя прекрасная няня", действительно, принесла Анастасии Заворотнюк огромную популярность. Но был в этом и минус – талантливую артистку уже не ассоциировали ни с кем, как только с Викторией Прутковской. Напомним, сейчас Заворотнюк борется с тяжелым недугом, а ее дочь переживает нелучшие времена – сильные депрессии.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (439)
Теги:
Лолита Милявская, Анастасия Заворотнюк

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