Милявская призналась, что пробовалась на главную роль в сериале "Моя прекрасная няня"

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Звезда российской эстрады Лолита Милявская рассказала о кастинге в сериал "Моя прекрасная няня" в эфире "ДНК-шоу" на канале Пятница.

Певица сказала, что у нее есть "талант проигрывать", а психолог помог ей еще лучше осознать эту особенность. Именно он уговаривал ее ходить на пробы, поэтому она попыталась получить роль в популярном комедийном шоу, которое выходило с 2004 по 2009 годы.

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova Актриса Анастасия Заворотнюк

"Я пошла на кастинг, хотя это было абсолютно не мое. Я это понимала и, естественно, не прошла, а Настя Заворотнюк получила свою потрясающую звездную роль", – вспомнила Лолита.

Главная роль в проекте "Моя прекрасная няня", действительно, принесла Анастасии Заворотнюк огромную популярность. Но был в этом и минус – талантливую артистку уже не ассоциировали ни с кем, как только с Викторией Прутковской. Напомним, сейчас Заворотнюк борется с тяжелым недугом, а ее дочь переживает нелучшие времена – сильные депрессии.

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