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Американская актриса К.Кардашьян посетила памятные мероприятия, посвященные 100-летию геноцида армян

Не узнать! Ким Кардашьян с "исчезающими" бровями шокировала Сеть

© photo: Sputnik / Asatur Esayants
Шоу-бизнес
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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (439)
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Sputnik Грузия
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Бывшая жена рэпера Канье Уэста, предпринимательница и звезда реалити Ким Кардашьян продолжает экспериментировать с образами и удивлять поклонников

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян шокировала фанатов – эксперимент экс-жены Канье Уэста с исчезающими бровями обсуждают в Сети.

После развода с рэп-звездой Кардашьян занялась собой. Блогер начала постить откровенные фото и выходить в свет в более откровенных нарядах. Недавно звезда сделала ставку не на сексуальность, а на эпатаж и впечатлила своих поклонников.

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Публикация от SKIMS (@skims)

Ким показала себя в образе яркой блондинки. Сомнительный тренд с высветленными бровями звезды шокировал Сеть.

На новой фотографии актриса реалити в коротком топе и облегающих легинсах собственной марки продемонстрировала идеальную фигуру и неузнаваемое лицо.

"Шикарная", "Я в шоке, это Ким?", "Куда пропали брови?", "Идеальная", – написали фолловеры на странице бренда.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (439)
Теги:
Ким Кардашьян

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