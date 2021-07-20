Не узнать! Ким Кардашьян с "исчезающими" бровями шокировала Сеть

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян шокировала фанатов – эксперимент экс-жены Канье Уэста с исчезающими бровями обсуждают в Сети.
После развода с рэп-звездой Кардашьян занялась собой. Блогер начала постить откровенные фото и выходить в свет в более откровенных нарядах. Недавно звезда сделала ставку не на сексуальность, а на эпатаж и впечатлила своих поклонников.
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Ким показала себя в образе яркой блондинки. Сомнительный тренд с высветленными бровями звезды шокировал Сеть.
На новой фотографии актриса реалити в коротком топе и облегающих легинсах собственной марки продемонстрировала идеальную фигуру и неузнаваемое лицо.
"Шикарная", "Я в шоке, это Ким?", "Куда пропали брови?", "Идеальная", – написали фолловеры на странице бренда.
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