Все кончилось, даже не начавшись – новые детали об Ирине Шейк и Канье Уэсте

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Возможный роман Ирины Шейк и Канье Уэста – одна из самых горячих тем этого лета. После того, как звезды были замечены вместе на отдыхе, миллионы поклонников задавались вопросом – действительно ли между ними отношения.
И вот теперь издание pagesix.com уверенно говорит – на самом деле отношения, даже если и начинались, то очень быстро закончились. Американские таблоиды утверждают, что чувства темнокожего красавца молниеносно остыли после отказа 35-летней модели ехать с ним на шоу в Париж.
"Канье нравится Ирине, но как друг. Она не хочет с ним отношений", – цитирует инсайдера издание. – Она не хочет, чтобы все думали, что они встречаются, как об этом бы писала пресса. Если бы она согласилась на совместную поездку, она бы читала об их отношениях весь следующий месяц".
Напомним, о романе заговорили после того, как звезды начали одновременно появляться на разных вечерниках и летали на одном самолете. Говорили, что Уест и Шейк сблизилась после того, как 44-летней рэпер подал документы на развод.
Тут он вдруг вспомнил о былых чувствах к модели, которые якобы у него были еще с 2019 года (тогда Ирина снялась в роли главной в клипе на песню Power), вот он и пригласил Ирину на свой день рождения в Прованс.
А вот знакомые русской модели уверяют, что та посетила вечеринку исключительно как друг. К тому же, кроме Ирины на ней были еще 50 гостей.
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