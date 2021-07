Ким Кардашьян призналась, что страдает от приступов агорафобии

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Американская теледива Ким Кардашьян призналась, что страдает от приступов тревожного расстройства.

Об этом 40-летняя знаменитость заявила в новом бонусном ролике Keeping Up With the Kardashians. Она рассказала, как в период карантина у нее резко обострилась агорафобия, или тревожное расстройство, связанное с боязнью открытых пространств и массового скопления людей.

"Все это произошло после ограбления в Париже, – призналась Ким Кардашьян в беседе с сестрой Хлое. – Я постоянно хотела остаться дома, ненавидела выходить на улицу, я не хотела, чтобы кто-нибудь знал, где я нахожусь, и не хотела, чтобы меня видели".

© photo: AFP 2020 / DAVID LIVINGSTON Ким Кардашьян

Когда звезда реалити-шоу начала преодолевать страх, началась вынужденная самоизоляция в связи с пандемией коронавируса.

"Я чувствовала, что возвращаюсь к этой фобии снова и снова. Я только что поехала в Париж, только начала путешествовать, а потом случился карантин, и я снова будто сошла с ума и никуда не хотела выходить", – добавила она.

"Помню, как-то я поехала в ресторан Nobu, – вспоминала Ким. – Я была очень напугана, а люди пытались подойти к Канье, поговорить с ним, просили с ними сфотографироваться". Селфи с поклонниками – еще один довольно стрессовый момент для Ким, призналась Кардашьян.

