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Ким Кардашьян

Ким Кардашьян призналась, что страдает от приступов агорафобии

photo : Sputnik / Stringer
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (408)
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Карантин, ограбление в Париже, навязчивость поклонников, развод – похоже звезде реалити-шоу Ким Кардашьян, действительно, не везет в последнее время

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Американская теледива Ким Кардашьян призналась, что страдает от приступов тревожного расстройства.

Об этом 40-летняя знаменитость заявила в новом бонусном ролике Keeping Up With the Kardashians. Она рассказала, как в период карантина у нее резко обострилась агорафобия, или тревожное расстройство, связанное с боязнью открытых пространств и массового скопления людей. 

"Все это произошло после ограбления в Париже, – призналась Ким Кардашьян в беседе с сестрой Хлое. – Я постоянно хотела остаться дома, ненавидела выходить на улицу, я не хотела, чтобы кто-нибудь знал, где я нахожусь, и не хотела, чтобы меня видели".

Ким Кардашьян
© photo: AFP 2020 / DAVID LIVINGSTON
Ким Кардашьян

Когда звезда реалити-шоу начала преодолевать страх, началась вынужденная самоизоляция в связи с пандемией коронавируса.

"Я чувствовала, что возвращаюсь к этой фобии снова и снова. Я только что поехала в Париж, только начала путешествовать, а потом случился карантин, и я снова будто сошла с ума и никуда не хотела выходить", – добавила она.

"Помню, как-то я поехала в ресторан Nobu, – вспоминала Ким. – Я была очень напугана, а люди пытались подойти к Канье, поговорить с ним, просили с ними сфотографироваться". Селфи с поклонниками – еще один довольно стрессовый момент для Ким, призналась Кардашьян.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (408)
Теги:
Ким Кардашьян

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