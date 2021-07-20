Какое чудо! Топурия показала своего домашнего питомца и умилила фанатов

Звезда группы A’Studio продемонстрировала не только невероятную связь с любимцем, но и свое новое платье

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Российско-грузинская певица Кети Топурия показала своего домашнего питомца – видео с маленьким щенком умилило поклонников.

Топурия разрывается между работой и домом. Певица много времени проводит на концертах и репетициях, радуя фанатов своим творчеством. Девушка любит наряжаться, менять прически и никогда не остается без комплиментов окружающих.

Недавно на своей страничке в Instagram Топурия поделилась свежим сторис. На трогательном видео звезда запечатлена со своим питомцем – щенком породы бигль.

photo: keti_one_official / Instagram Stories Инстаграма Кети Топурия

Милого малыша Кети и ее новый муж Лев Деньгов взяли, когда звезда вынашивала второго ребенка – сына Адама.

На ролике Топурия похвасталась на только питомцем, который все время пытался поцеловать ее и весело вилял хвостом, но и новым платьем с цветочным узором. Таким образом звезда еще раз доказала, что следит за трендами летнего сезона.

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