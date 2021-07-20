Какое чудо! Топурия показала своего домашнего питомца и умилила фанатов

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Российско-грузинская певица Кети Топурия показала своего домашнего питомца – видео с маленьким щенком умилило поклонников.
Топурия разрывается между работой и домом. Певица много времени проводит на концертах и репетициях, радуя фанатов своим творчеством. Девушка любит наряжаться, менять прически и никогда не остается без комплиментов окружающих.
Недавно на своей страничке в Instagram Топурия поделилась свежим сторис. На трогательном видео звезда запечатлена со своим питомцем – щенком породы бигль.
Милого малыша Кети и ее новый муж Лев Деньгов взяли, когда звезда вынашивала второго ребенка – сына Адама.
На ролике Топурия похвасталась на только питомцем, который все время пытался поцеловать ее и весело вилял хвостом, но и новым платьем с цветочным узором. Таким образом звезда еще раз доказала, что следит за трендами летнего сезона.
Читайте также:
-
С танцами и без ремня: Кети Топурия раскритиковали за "дискотеку" в машине
-
Группа A'Studio презентовала новый трек
-
"Подруга, ты космос": поклонники в восторге от нарядов Кети Топурия на "Жаре"