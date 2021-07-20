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Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ).

"Не знаю, куда вставляют ботокс": Асмус резко ответила на обвинения в пластике

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (443)
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Sputnik Грузия
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Актриса попыталась убедить фанатов в своей правоте, но спровоцировала еще большую волну критики в Сети

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Российская актриса Кристина Асмус резко ответила на обвинения в пластике: звезда попыталась оправдать себя, но еще больше распалила подписчиков.

Асмус любит делиться старыми фотографиями. Например, не так давно звезда показала себя в 16 лет, и поклонники едва ли узнали актрису.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

После этого хейтеры уверились в том, что знаменитость не раз ложилась под нож хирурга, чтобы изменить себя. И тогда экс-жена Гарика Харламова решила ответить на эти нападки.

Асмус опубликовала новый пост, где поспешила опровергнуть слухи, и призналась, что миллион раз хотела решиться на пластику, но так и не сделала этого.

"Максимум, что делала, - наращивала ресницы и красила брови", - отметила Кристина, добавив, что не ходит к косметологам, не умывается водой и даже не пользуется кремами. И вообще не знает, "куда вставляют ботокс".

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Артистка назвала свои главные хитрости: правильный макияж и фильтры в Instagram. "До макияжа я выгляжу ровесницей свой дочки", - пошутила звезда.

Многие фанаты сделали комплимент внешности актрисы, но нашлись и те, кто продолжил верить в то, что Асмус прошла не одну ринопластику и решила слукавить.

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Темы:
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Теги:
Кристина Асмус

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