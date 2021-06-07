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Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ).

"Хочу замуж": Кристина Асмус спровоцировала слухи о романе с актером

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Общество
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (107)
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Экс-супруга Гарика Харламова решила утолить интерес публики и приоткрыла завесу тайны своей частной жизни

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Российская актриса Кристина Асмус продолжает интриговать фанатов: бывшая жена Гарика Харламова спровоцировала слухи о новом романе.

После развода со звездой Comedy Club Асмус не спешит раскрывать все карты и делиться подробностями личной жизни. Но на этот раз актрисе удалось заинтриговать фанатов.

Новая порция откровений от Асмус произвела фурор в Сети: актриса опубликовала фотографию с актером Милошем Биковичем и спровоцировала слухи о новом романе.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

На фото Асмус продемонстрировала не только нового "партнера", но и новую прическу. Поклонники сразу же принялись комментировать публикацию звезды.

"Ну наконец-то мужчина рядом", "Только посмотрите, как Милош смотрит на нее", "Недолго маялась", "А почему бы и нет", "Эх, красивая пара", - написали в Сети.

Оказалось, что фотография сделана на съемочной площадке фильма "Хочу замуж", в котором Бикович и Асмус сыграли главные роли. Но фанаты не теряют надежды увидеть знаменитостей вместе не только на экране, но и в жизни.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (107)

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