"Хочу замуж": Кристина Асмус спровоцировала слухи о романе с актером

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Российская актриса Кристина Асмус продолжает интриговать фанатов: бывшая жена Гарика Харламова спровоцировала слухи о новом романе.

После развода со звездой Comedy Club Асмус не спешит раскрывать все карты и делиться подробностями личной жизни. Но на этот раз актрисе удалось заинтриговать фанатов.

Новая порция откровений от Асмус произвела фурор в Сети: актриса опубликовала фотографию с актером Милошем Биковичем и спровоцировала слухи о новом романе.

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На фото Асмус продемонстрировала не только нового "партнера", но и новую прическу. Поклонники сразу же принялись комментировать публикацию звезды.

"Ну наконец-то мужчина рядом", "Только посмотрите, как Милош смотрит на нее", "Недолго маялась", "А почему бы и нет", "Эх, красивая пара", - написали в Сети.

Оказалось, что фотография сделана на съемочной площадке фильма "Хочу замуж", в котором Бикович и Асмус сыграли главные роли. Но фанаты не теряют надежды увидеть знаменитостей вместе не только на экране, но и в жизни.





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