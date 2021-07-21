Слухи о состоянии МакSим: представитель певицы рассказала, откуда они берутся

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Состояние здоровья певицы МакSим волнует близких, коллег артистки и многочисленных поклонников. Представитель МакSим Яна Богушевская в интервью РИА Новости рассказала о мифах и сливах, которые касаются состояния здоровья певицы.
"Больница большая, что-то может где-то услышали и обсуждают между собой. Не удивлюсь, если и с журналистами общаются. Но это точно не лечащие врачи Марины. У нас нет оснований не доверять врачам. С телефоном в реанимацию вообще нельзя заходить, да и если Марину кто-то сфотографирует, этого человека элементарно вычислят. Мы имеем дело с профессиональными врачами, которым даже в голову не придет этим заниматься", – сказала Богушевская.
Между тем, представитель МакSим назвала большую часть информации в желтой прессе "бредом и выдумками".
"Я каждый день читаю разные версии болезни Марины и могу сказать, что в основном это даже не сливы из больницы, а выдумки желтой прессы", – подчеркнула Богушевская, отметив, что изменений в состоянии здоровья МакSим нет.
Марина Абросимова (МакSим) уже месяц остается на ИВЛ в искусственной коме. Певица попала в больницу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура. У нее диагностировали пневмонию со значительным поражением легких и низкой сатурацией. При этом тесты на COVID-19 оказались отрицательными.
Читайте также:
-
Молимся и ждем: пиар-директор певицы МакSим раскрыла правду о ее здоровье
-
Пострадали сердце и легкие: певице МакSим стало хуже
-
"Остается надеяться на чудо" – духовник о состоянии МакSим
-
"Дышать самостоятельно не смогла" – медики попытались отключить МакSим от ИВЛ
- "Я плакала от немощи" – директор МакSим рассказала подробности о болезни