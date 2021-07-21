Слухи о состоянии МакSим: представитель певицы рассказала, откуда они берутся

Представитель российской исполнительницы МакSим, которая уже месяц как борется за жизнь, объяснила, как возникают слухи о состоянии певицы

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Состояние здоровья певицы МакSим волнует близких, коллег артистки и многочисленных поклонников. Представитель МакSим Яна Богушевская в интервью РИА Новости рассказала о мифах и сливах, которые касаются состояния здоровья певицы.

"Больница большая, что-то может где-то услышали и обсуждают между собой. Не удивлюсь, если и с журналистами общаются. Но это точно не лечащие врачи Марины. У нас нет оснований не доверять врачам. С телефоном в реанимацию вообще нельзя заходить, да и если Марину кто-то сфотографирует, этого человека элементарно вычислят. Мы имеем дело с профессиональными врачами, которым даже в голову не придет этим заниматься", – сказала Богушевская.

Между тем, представитель МакSим назвала большую часть информации в желтой прессе "бредом и выдумками".

"Я каждый день читаю разные версии болезни Марины и могу сказать, что в основном это даже не сливы из больницы, а выдумки желтой прессы", – подчеркнула Богушевская, отметив, что изменений в состоянии здоровья МакSим нет.

Марина Абросимова (МакSим) уже месяц остается на ИВЛ в искусственной коме. Певица попала в больницу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура. У нее диагностировали пневмонию со значительным поражением легких и низкой сатурацией. При этом тесты на COVID-19 оказались отрицательными.

Читайте также: