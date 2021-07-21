Время отпусков: Ходченкова в ретро-бикини очаровала фанатов

Звезда не перестает делиться кадрами из своего отпуска: недавно она пожелала всем доброго утра и сразила фанатов наповал

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Актриса Светлана Ходченкова очаровала поклонников: звезда в стильном ретро-бикини позировала во время своего яркого путешествия.

38-летняя актриса проводит время на курорте, локацию которого не хочет раскрывать. Зато Ходченкова не стесняется выкладывать снимки и видео у моря. Звезда показывает свои лучшие купальники - и их действительно много.

На днях Ходченкова сделала ставку на ретро-модель купальника и не прогадала: летний образ актрисы очаровал всех поклонников и вызвал массу комплиментов в сторону ее фигуры.

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На фото Светлана позировала в черно-белом бикини-бандо с геометрическими принтами. В таком наряде все смогли рассмотреть изгибы, идеальный пресс и золотистый загар звезды. После этого фанаты не пожалели лайков и восторженных реакций под фото.

"Чудо как хороша!"; "Самая красивая женщина России"; "Не перестаю восхищаться вашей внешностью"; "Идеальный купальник"; "Вам очень идет"; "Русская краса", - прокомментировали подписчики.

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