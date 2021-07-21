Не может быть! Лариса Долина раскрыла свой секрет похудения

Знаменитость занялась своей фигурой и довела ее до идеала: серьезная работа не прошла даром и звезда избавилась от лишнего веса

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Известная 65-летняя певица Лариса Долина раскрыла свой секрет похудения – звезда продемонстрировала впечатляющий результат работы над собой.

Долина восхищает фанатов результатами своего преображения. Фанаты всегда считали, что артистка выглядит хорошо для своих лет, но после похудения певица стала еще прекраснее. Из-за чего поспешила поделиться секретными методами.

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В интервью порталу "7 Дней", Долина раскрыла секрет похудения и рассказала, как сбросила 23 килограмма. Звезда призналась, что изоляция во время пандемии расслабила ее и весы показывали 78 килограммов, что заставляло задуматься.

Тогда Долина отправилась на прием к диетологу, сдала все нужные анализы и получила два списка – один с перечнем запрещенных продуктов, а другой – разрешенных.

"Я стали питаться по этим спискам и даже без интервального голодания начала худеть", – призналась артистка. В настоящий момент звезда весит 55 килограммов и планирует поддерживать вес с помощью особого режима питания.

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