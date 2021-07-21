Тина Канделаки: от того, что произошло в эфире между Бузовой и Губерниевым, выиграли все

Скандал между Ольгой Бузовой и Дмитрием Губерниевым был громким, отголоски доходят до нас до сих пор. И для каждой стороны конфликта – это бонус в копилку популярности

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Российский журналист грузинского происхождения, генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала скандал вокруг Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева.

Канделаки отвечала на вопросы телезрителей, поэтому снова вспомнила скандальный эпизод во время прямого эфира на "Матч ТВ", в котором участвовали Бузова и Губерниев.

Генеральный продюсер подчеркнула, что от скандала двух популярных личностей телеканал только выиграл.

"Что такое Ольга Бузова? Это безусловная звезда, у которой многомиллионная аудитория. Конечно, мы бы хотели, чтобы огромная аудитория Ольги вовлеклась в спорт. Когда встречаются две медийные яркие персоны – искрит. От того, что произошло в эфире, выиграли все. "Матч ТВ" упоминался в европейской прессе как раз в связи с этим инцидентом", – сказала Канделаки.

Ранее в эфире телеканала "Матч ТВ", посвященному игре сборной России против Бельгии на Евро-2020, произошла словесная перепалка Губерниева с Бузовой. Конфликт закончился слезами артистки. Ходили слухи, что Губерниева могут отстранить от работы, однако этого не произошло, ведущий также извинился перед Бузовой.

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