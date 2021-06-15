14:30 15 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8829
  • 100 RUB4.4320
  • USD3.2040
Поиск

Губерниев помирился с Бузовой после скандала в прямом эфире?

© photo: Sputnik / Евгений Одиноков
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (152)
17 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/0f/252027796.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210615/252027949/Guberniev-pomirilsya-s-Buzovoy-posle-skandala-v-pryamom-efire.html

Бузова впала в истерику в программе "Все на матч", где она выступила с речью в поддержку сборной России, проигравшей Бельгии на ЕВРО-2020

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Телеведущий Дмитрий Губерниев извинился перед певицей Ольгой Бузовой после прямого эфира, на котором довел ее до слез. Он объяснил, что не хотел обидеть певицу.

"Надеялся на иронию гостьи, теперь уже и актрисы театра!!! И уж совсем не ожидал, что невинный вопрос про взаимоотношения Карлсона и Фрекен Бок вызовет слезы у нашей гостьи эфира!!!" - написал Губерниев в своем Telegram-канале.

А уже к полудню на том же Telegram-канале, у того же Губерниева появился еще один пост. И судя по всему – комментатор смог помириться с поп-дивой.

"Оля Бузова - жду на прямой эфир!!! Нам есть, что обсудить на канале Матч ТВ!!! Приходите вновь, будем поддерживать друг друга и российский спорт вместе с театром!!!!" - пишет Губерниев.

Напомним, Ольга Бузова стала гостьей программы "Все на матч", где она выступила с речью в поддержку сборной России, проигравшей Бельгии на ЕВРО-2020. Сначала Губерниев спросил Бузову, какая школа ей ближе — российская с требованиями Черчесова или знаменитая советская тренера Эфроса.

После того как телеведущая не смогла ответить на вопрос, он переключился с футбола на коньяк: "Вы перестали пить коньяк по утрам?" В ответ певица расплакалась, обвинила Дмитрия в хамстве и назвала его "дном" и "писакой".

Читайте также: 

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (152)
Теги:
Коньяк, футбол, Россия, Ольга Бузова

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Разрушенная наводнением территория Тбилисского зоопарка. Из серии Тбилисское наводнение 13 июня
Смытые дома, хищники на улицах и десятки смертей – фото наводнения в Тбилиси
Туризм в Грузии: черноморское побережье Аджарии ждет гостей - видео
Туризм в Грузии: черноморское побережье Аджарии ждет гостей - видео
Было - стало: состав парламента Грузии 10 созыва
Было - стало: состав парламента Грузии 10 созыва
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться