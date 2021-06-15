Губерниев помирился с Бузовой после скандала в прямом эфире?

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Телеведущий Дмитрий Губерниев извинился перед певицей Ольгой Бузовой после прямого эфира, на котором довел ее до слез. Он объяснил, что не хотел обидеть певицу.
"Надеялся на иронию гостьи, теперь уже и актрисы театра!!! И уж совсем не ожидал, что невинный вопрос про взаимоотношения Карлсона и Фрекен Бок вызовет слезы у нашей гостьи эфира!!!" - написал Губерниев в своем Telegram-канале.
А уже к полудню на том же Telegram-канале, у того же Губерниева появился еще один пост. И судя по всему – комментатор смог помириться с поп-дивой.
"Оля Бузова - жду на прямой эфир!!! Нам есть, что обсудить на канале Матч ТВ!!! Приходите вновь, будем поддерживать друг друга и российский спорт вместе с театром!!!!" - пишет Губерниев.
Напомним, Ольга Бузова стала гостьей программы "Все на матч", где она выступила с речью в поддержку сборной России, проигравшей Бельгии на ЕВРО-2020. Сначала Губерниев спросил Бузову, какая школа ей ближе — российская с требованиями Черчесова или знаменитая советская тренера Эфроса.
После того как телеведущая не смогла ответить на вопрос, он переключился с футбола на коньяк: "Вы перестали пить коньяк по утрам?" В ответ певица расплакалась, обвинила Дмитрия в хамстве и назвала его "дном" и "писакой".
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