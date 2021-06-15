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Губерниев довел Бузову до истерики в прямом эфире "Матч ТВ"

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (152)
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Расплакалась, расклеилась и оскорбилась - рассказываем, что произошло с Ольгой Бузовой в эфире телеканала "Матч ТВ"

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Вопрос российского телеведущего, спортивного комментатора телеканала "Матч ТВ" Дмитрия Губернивеа – продолжает ли ОльГа Бузова пить коньяк по утрам - довел ведущую до слез. Инцидент произошел в прямом эфире "Матч ТВ", куда ведущая пришла поддержать команду.

Так безобидно начавшийся эфир с участием Ольги Бузовой, куда ее пригласили поговорить об игре сборных России и Бельгии, обернулся скандалом.

"Звезду МХАТа", как иронично назвал ее Губерниев, спросили, какой футбол ей больше нравится – Черчесова, или тот, что был у советской сборной (и тут Губерниев перечислил ряд фамилий великих тренеров и футболистов).

"Хватит щеголять знаниями. Я понимаю, что за 10 секунд вам надо показать образованность. То, что вы знаете эти фамилии, – это круто. Я за Россию, я за спортсменов, я за футбол. У нас есть два варианта. Первый – обосрать, как вы умеете делать в комментариях", – ответила ему жестко певица.

И тут Губерниев разошелся не на шутку, сначала требуя простого ответа про футбол, а потом вовсе не про футбол: "Знаете, что я вас сейчас спрошу: вы перестали пить коньяк по утрам или нет?"

"Коньяк? Вам показать мою фигуру? Мне нельзя. Вы издеваетесь?" - в слезах ответила Бузова. Она назвала Губерниева "дном" и заявила, что больше не появится в эфире канала.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (152)
Теги:
футбол, Россия, Ольга Бузова

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