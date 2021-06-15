"Мир разделился на три лагеря" - Канделаки о ссоре Бузовой и Губерниева

Бузова впала в истерику в программе "Все на матч", где она выступила с речью в поддержку сборной России, проигравшей Бельгии на ЕВРО-2020

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ", российская бизнесвумен и телеведущая грузинского происхождения Тина Канделаки высказала свое мнение о конфликте Дмитрия Губерниева и Ольги Бузовой.

Ольга Бузова стала гостьей программы "Все на матч", где выступила с речью в поддержку сборной России, проигравшей Бельгии на ЕВРО-2020. Сначала Губерниев спросил Бузову, какая школа ей ближе — российская с требованиями Черчесова или знаменитая советская тренера Эфроса.

После того, как телеведущая не смогла ответить на вопрос, он переключился с футбола на коньяк: "Вы перестали пить коньяк по утрам?" В ответ певица расплакалась, обвинила Дмитрия в хамстве и назвала его "дном" и "писакой".

"Вчера мир разделился на три лагеря: тех, кто хейтил "Матч ТВ", тех, кто хейтил Олю Бузову, и тех, кто хейтил Диму Губерниева. ... Спорт должен быть темой, которую может и должен обсуждать ЛЮБОЙ. Мы не можем отнять это право ни у кого, так же, как и не можем отнять право на ошибку", - написала Канделаки на своей странице в соцсети Facebook.

Генеральный продюсер "Матч ТВ" назвала Бузову "большим профессионалом" и наделила ее эпитетами "безумно работоспособный, разносторонний, успешный, нелицемерный и стойкий человек".

Дмитрия Губерниева Канделаки также назвала "большим профессионалом, живущим не только спортом и работой, но и театром, литературой, что он вчера и продемонстрировал".

"Оля, Дима, "Матч ТВ" для некоторых людей — всего лишь триггер, чтобы в очередной раз проявить собственную озлобленность. И если выражение сочувствия к Оле должно обязательно сопровождаться уничтожением Димы и наоборот, я такого "сочувствия" не понимаю", - считает Канделаки.

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