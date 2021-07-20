Смело в бой: Моргенштерн подписал контракт с промоушеном ММА

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн подписал контракт с промоушеном ММА.
Директор промоушена Анатолий Сульянов в своем Instagram выложил видео, где предлагает эксцентричному рэперу Алишеру Моргенштерну подписать контракт за желаемую сумму.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Предложив артисту 20 миллионов долларов, Моргенштерн ответил, что согласен и на "20 рублей". В подписи под видео директор предложил подписчикам написать варианты оппонентов для известного рэпера.
"Искупались и подписались", – написал также Моргенштерн на своей Instagram странице, где он опубликовал совместную фотографию с Сульяновым. Сульянов отметил, что подробности о соглашении будут озвучены позже.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Директор промоушена предложил именно 20 миллионов долларов, так как ранее в шоу "Вопрос ребром", сам Моргенштерн сказал, что готов выйти на бой с бойцом смешанных единоборств Александром Шлеменко за 20 миллионов долларов. По его словам, это сумма, после которой он готов будет "дальше быть тупым".
До этого Шлеменко раскритиковал творчество репера и заявил, что, по его мнению, оно "разлагает" детей.
Читайте также:
-
Юрий Куклачев назвал Моргенштерна "куском пустоты"
-
Что общего у Моргенштерна и Алены Швец? Раскрываем интригу
-
"Как к родному сыну": брат Моргенштерна рассказал об отношениях рэпера с тестем и тещей
- Моргенштерн выиграл новое дело о пропаганде наркотиков в песнях
-
Клоны Моргенштерна и деградация: рэпер выпустил новый клип