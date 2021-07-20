Смело в бой: Моргенштерн подписал контракт с промоушеном ММА

Диапазон интересов эпатажного рэпера на глазах расширяется – теперь Моргенштерн ввязался и в смешанные боевые искусства

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн подписал контракт с промоушеном ММА.

Директор промоушена Анатолий Сульянов в своем Instagram выложил видео, где предлагает эксцентричному рэперу Алишеру Моргенштерну подписать контракт за желаемую сумму.

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Предложив артисту 20 миллионов долларов, Моргенштерн ответил, что согласен и на "20 рублей". В подписи под видео директор предложил подписчикам написать варианты оппонентов для известного рэпера.

"Искупались и подписались", – написал также Моргенштерн на своей Instagram странице, где он опубликовал совместную фотографию с Сульяновым. Сульянов отметил, что подробности о соглашении будут озвучены позже.

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Директор промоушена предложил именно 20 миллионов долларов, так как ранее в шоу "Вопрос ребром", сам Моргенштерн сказал, что готов выйти на бой с бойцом смешанных единоборств Александром Шлеменко за 20 миллионов долларов. По его словам, это сумма, после которой он готов будет "дальше быть тупым".

До этого Шлеменко раскритиковал творчество репера и заявил, что, по его мнению, оно "разлагает" детей.

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