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Смело в бой: Моргенштерн подписал контракт с промоушеном ММА

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (433)
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Диапазон интересов эпатажного рэпера на глазах расширяется – теперь Моргенштерн ввязался и в смешанные боевые искусства

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн подписал контракт с промоушеном ММА.

Директор промоушена Анатолий Сульянов в своем Instagram выложил видео, где предлагает эксцентричному рэперу Алишеру Моргенштерну подписать контракт за желаемую сумму.

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Публикация от Anatoii Sulyanov (@tolya_sulyanov)

Предложив артисту 20 миллионов долларов, Моргенштерн ответил, что согласен и на "20 рублей". В подписи под видео директор предложил подписчикам написать варианты оппонентов для известного рэпера.

"Искупались и подписались", – написал также Моргенштерн на своей Instagram странице, где он опубликовал совместную фотографию с Сульяновым. Сульянов отметил, что подробности о соглашении будут озвучены позже.

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Публикация от MILLION DOLLAR ARTIST 🦋 (@morgen_shtern)

Директор промоушена предложил именно 20 миллионов долларов, так как ранее в шоу "Вопрос ребром", сам Моргенштерн сказал, что готов выйти на бой с бойцом смешанных единоборств Александром Шлеменко за 20 миллионов долларов. По его словам, это сумма, после которой он готов будет "дальше быть тупым".

До этого Шлеменко раскритиковал творчество репера и заявил, что, по его мнению, оно "разлагает" детей.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (433)
Теги:
ММА, Моргенштерн

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