Блогер Вадим Манукян не исключил, что МХАТ будет сотрудничать и с Моргенштерном

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Российский блогер и журналист Вадим Манукян заявил, что не удивится, если МХАТ после певицы Ольги Бузовой начнет сотрудничать с рэпером Моргенштерном.
Блогер назвал сотрудничество МХАТа с артисткой взаимовыгодным, но считает, что пользоваться популярностью постановка долго не будет.
"Оле – деньги, театру – упоминания и полный зал зрителей, которые идут посмотреть на эту диковинку. Думаю, что с десяток спектаклей будут аншлаги, а потом придется эту лавочку сворачивать. Бузова действительно сегодня приковывает всеобщее внимание. Да и стоит вспомнить, что во времена Татьяны Дорониной о МХАТе мало кто вспоминал, тогда гремел МХТ имени Чехова. Так что Эдуарда Боякова (худрук театра – прим. ред.) можно только поздравить с тем, что театр обрел новую жизнь", – сказал Манукян в беседе с ФАН.
Происходящее сегодня в театре блогер назвал современным запросом аудитории. "Времена сейчас такие и нравы. Не удивлюсь, если Бояков еще и Моргенштерна пригласит", – отметил блогер.
Несколько дней назад стало известно, что МХАТ им. М. Горького продлил договор с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой на новый сезон. Правда, накануне руководство театра поспешно отменило свое решение – спектакли перенесены на неопределенный срок.
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