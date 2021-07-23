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Блогер Вадим Манукян не исключил, что МХАТ будет сотрудничать и с Моргенштерном

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Шоу-бизнес
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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (467)
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От Ольги Бузовой до рэпера Моргенштерна и обратно – что происходит на сцене одного из ведущих театров российской столицы?

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Российский блогер и журналист Вадим Манукян заявил, что не удивится, если МХАТ после певицы Ольги Бузовой начнет сотрудничать с рэпером Моргенштерном.

Блогер назвал сотрудничество МХАТа с артисткой взаимовыгодным, но считает, что пользоваться популярностью постановка долго не будет.

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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"Оле – деньги, театру – упоминания и полный зал зрителей, которые идут посмотреть на эту диковинку. Думаю, что с десяток спектаклей будут аншлаги, а потом придется эту лавочку сворачивать. Бузова действительно сегодня приковывает всеобщее внимание. Да и стоит вспомнить, что во времена Татьяны Дорониной о МХАТе мало кто вспоминал, тогда гремел МХТ имени Чехова. Так что Эдуарда Боякова (худрук театра – прим. ред.) можно только поздравить с тем, что театр обрел новую жизнь", – сказал Манукян в беседе с ФАН.

Происходящее сегодня в театре блогер назвал современным запросом аудитории. "Времена сейчас такие и нравы. Не удивлюсь, если Бояков еще и Моргенштерна пригласит", – отметил блогер.

Несколько дней назад стало известно, что МХАТ им. М. Горького продлил договор с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой на новый сезон. Правда, накануне руководство театра поспешно отменило свое решение – спектакли перенесены на неопределенный срок.

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Теги:
Моргенштерн, Ольга Бузова

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