МХАТ перенес спектакли с Бузовой на неопределенный срок: что случилось?

На днях появилась новость о том, что руководство театра продлило контракт с теледивой, но, как выясняется, теперь передумало

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Руководство МХАТа имени Горького приняло решение отменить показы спектакля "Чудесный грузин" с участием исполнительницы и телеведущей Ольги Бузовой и перенести их на неопределенный срок.

"Спектакля не будет. Ни в сентябре, ни, возможно, даже в октябре. Решение Боякова (худрука МХАТа, – прим. ред.). Это канун выборов. Этому уделяется слишком серьезное внимание, в том числе и моими политическими противниками. Я с ним даже не советовался на эту тему, просто я слышал, что он решил спектакль перенести", – заявил журналистам заместитель художественного руководителя учреждения Захар Прилепин.

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova Премьера спектакля "Чудесный грузин"

К слову, спектакль за это время еще немного отточат, добавил Прилепин. "Там есть некоторые вещи, которые мне с художественной точки зрения кажутся не вполне оправданными. Там легкий комический эффект есть в показе Ленина, Крупской. Я все это не приемлю. Я к этому строго отношусь", – отметил он.

Несколькими днями ранее МХАТ подписал новый контракт с Бузовой на участие в постановке "Чудесный грузин", которые должны были состояться 17 и 18 сентября. Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва пройдут 17-19 сентября.

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова Ольга Бузова в спектакле "Чудесный грузин"

Из-за скандального участия Ольги Бузовой в постановке о молодом Иосифе Сталине волна хейта коснулась не только Ольги, но и самого театра. Проблем театру добавило и обращение народной артистки СССР Татьяны Дорониной к президенту России Владимиру Путину с просьбой уволить худрука театра.

Спектакль о молодом Иосифе Сталине "Чудесный грузин" показали в Московском художественном театре имени Горького (МХАТ) 11 и 12 июня. Он повествует историю молодого революционера-подпольщика, отправленного партией на задание в Батуми, которая перерастает в настоящий приключенческий экшн, детектив, главной тайной которого остается загадка личности самого Сталина. Ольга Бузова исполнила роль певицы кабаре и шпионки Бэллы Шанталь.

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