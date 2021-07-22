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Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)

Петр Чайковский vs Моргенштерн: кого предпочитают иностранные слушатели?

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (457)
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Рэпер Моргенштерн рядышком с композитором Чайковским – там уважаемый Spotify точно ничего не перепутал?

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Стриминговый сервис Spotify назвал самых популярных российских исполнителей среди зарубежных пользователей – лидером стал композитор Петр Чайковский, а рэпер Моргенштерн занял третье место.

По прослушиваниям Петр Ильич оказался на первом месте, на втором дуэт из Ижевска Rauf & Faik, на третьем – рэпер Моргенштерн.

Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)

"Его творения можно найти более чем в 100 редакционных плейлистах Spotify", – говорит Spotify о Чайковском.

Также за рубежом слушают таких российских исполнителей как Tony Igy, певец Jony, хип-хоп-дуэт Miyagi & Andy Panda, группа "Тату", проект IC3PEAK, диджей ARTY.

Ранее стриминговый сервис опубликовал список самых прослушиваемых музыкантов в России. Оказалось, что россияне предпочитают классике рэп, тут Моргенштерн занял почетное первое место.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (457)
Теги:
Петр Чайковский, Моргенштерн

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