Мамина копия: Глюкоза впервые за долгое время показала младшую дочку

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Российская певица Глюкоза впервые за долгое время показала младшую дочь – юная Вера очаровала всех фанатов своим сходством с мамой-артисткой.
Instagram-аккаунт Глюкозы (Натальи Ионовой) переполнен снимками из отпусков и со съемок в шоу. Две дочки звезды – старшая Лида и младшая Вера – крайне редко мелькают в соцсетях мамы. Вот почему певица решила опробовать новый формат постов и все чаще записывает короткие видеоролики.
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В создании нового видео Глюкозе помогла 9-летняя Вера. Девочка появилась в кадре и очаровала всех подписчиков. На ролике 35-летняя Глюкоза и ее дочь показались в одинаковых образах – стильных худи.
"Нашла свое видео 1995 года", – поиронизировала звезда, намекнув на сходство с дочкой. Фанаты согласились, что Вера растет настоящей копией мамы – светловолосая, с белоснежной улыбкой и миндалевидным разрезом глаз. А одинаковые луки еще больше усилили эффект семейного сходства.
"Вылитая Наташа," "И локации одинаковые, какое совпадение", "Очень похожи", "Это мини Глюкоза?", "Красотки", – написали фанаты.
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