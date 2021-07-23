Мамина копия: Глюкоза впервые за долгое время показала младшую дочку

Маленькая Вера растет настоящей красавицей и все больше и больше напоминает поклонникам свою знаменитую маму

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Российская певица Глюкоза впервые за долгое время показала младшую дочь – юная Вера очаровала всех фанатов своим сходством с мамой-артисткой.

Instagram-аккаунт Глюкозы (Натальи Ионовой) переполнен снимками из отпусков и со съемок в шоу. Две дочки звезды – старшая Лида и младшая Вера – крайне редко мелькают в соцсетях мамы. Вот почему певица решила опробовать новый формат постов и все чаще записывает короткие видеоролики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @youngledyvera

В создании нового видео Глюкозе помогла 9-летняя Вера. Девочка появилась в кадре и очаровала всех подписчиков. На ролике 35-летняя Глюкоза и ее дочь показались в одинаковых образах – стильных худи.

"Нашла свое видео 1995 года", – поиронизировала звезда, намекнув на сходство с дочкой. Фанаты согласились, что Вера растет настоящей копией мамы – светловолосая, с белоснежной улыбкой и миндалевидным разрезом глаз. А одинаковые луки еще больше усилили эффект семейного сходства.

"Вылитая Наташа," "И локации одинаковые, какое совпадение", "Очень похожи", "Это мини Глюкоза?", "Красотки", – написали фанаты.

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