Безупречная Ходченкова в мокром шелке свела с ума фанатов

Исполнительница главной роли в новом сериале от Netflix "Анна Каренина" радует Instagram откровенными снимками из отпуска

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Актриса Светлана Ходченкова опубликовала снимок из личного архива – сексуальный образ звезды свел фанатов с ума.

Ходченкова приняла предложение сыграть Анну Каренину в новом сериале Netflix по мотивам знаменитого романа Толстого. Перед началом съемок звезда решила отдохнуть и улетела на Мальдивы.

Кроме отпускных фотографий, в Instagram актрисы начали мелькать волнующие снимки из старых архивов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)

Черно-белая фотография, на которой Ходченкова позирует в мокром шелковом топе произвела фурор в Сети и набрала множество лайков.

"Безупречная", "Черно-белые снимки – неповторимый шарм", "Как можно быть такой сексуальной", "Горячая Света", "Волшебство какое-то", "Невозможно прекрасная", "Красавица", – прокомментировали подписчики.

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