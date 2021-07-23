Безупречная Ходченкова в мокром шелке свела с ума фанатов

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Актриса Светлана Ходченкова опубликовала снимок из личного архива – сексуальный образ звезды свел фанатов с ума.
Ходченкова приняла предложение сыграть Анну Каренину в новом сериале Netflix по мотивам знаменитого романа Толстого. Перед началом съемок звезда решила отдохнуть и улетела на Мальдивы.
Кроме отпускных фотографий, в Instagram актрисы начали мелькать волнующие снимки из старых архивов.
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Черно-белая фотография, на которой Ходченкова позирует в мокром шелковом топе произвела фурор в Сети и набрала множество лайков.
"Безупречная", "Черно-белые снимки – неповторимый шарм", "Как можно быть такой сексуальной", "Горячая Света", "Волшебство какое-то", "Невозможно прекрасная", "Красавица", – прокомментировали подписчики.
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