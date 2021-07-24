"Считаю, это круто!": Ангелина Семенова вызвала на бой Моргенштерна

Похоже, скандал с рэпером Моргенштерном и его контрактом с Hardcore MMA становится все горячей и горячей

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Российский боксер-профессионал Ангелина Семенова вызвала на бой рэпера Моргенштерна в своем Instagram.

Семенова пригласила на бой Моргенштерна, бросив ему вызов. Хватит ли смелости артисту выйти и не проиграть девушке? Однако она уверена, что победа будет за ней.

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"Я считаю это круто! Только если против тебя, Алиш, выйдет хотя бы крепкий середнячок твоего веса, то ты быстро ляжешь и уже не встанешь! Ноль шансов на победу. Давай, выходи против меня! Мы оба красим ногти и популярны в Интернете. Может быть у тебя будет маааленький шансик, если будешь хорошо готовиться. Хотя я все равно планирую выиграть. Хватит у тебя смелости выйти против девушки и НЕ проиграть?" – пишет Ангелина.

Ранее стало известно, что Моргенштерн подписал контракт с промоушеном ММА.

Директор промоушена Анатолий Сульянов в своем Instagram выложил видео, где предлагает эксцентричному рэперу Алишеру Моргенштерну подписать контракт за желаемую сумму. Предложив артисту 20 миллионов долларов, Моргенштерн ответил, что согласен и на "20 рублей".

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