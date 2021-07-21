"Бой продлится ноль секунд": Шлеменко отреагировал на контракт Моргенштерна

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Российский боец ММА Александр Шлеменко назвал "предстоящий бой" с рэпером Моргенштерном "смешным".
Ранее в шоу "Вопрос ребром" Моргенштерн сказал, что готов подраться со Шлеменко за 20 миллионов долларов, а после – пару дней назад стало известно, что Алишер подписал контракт с промоушеном ММА.
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"Это же смешно, я же профессиональный спортсмен, в отличие от него. Бой бы продлился ноль секунд. Потому что вряд ли он вообще состоится. Тем более, что сумма им была названа такая, которую вряд ли кто-то заплатит", – сказал боец в интервью "360".
До этого Шлеменко раскритиковал творчество репера и заявил, что по его мнению, оно "разлагает" детей.
37-летний Александр Шлеменко – бывший чемпион Bellator в среднем весе. На его счету 60 побед и 13 поражений в 74 боях в MMA, один поединок признали несостоявшимся.
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