Стартовали съемки Netflix "Анны Карениной" – в ролях Ходченкова, Бондарчук и Борисов

Netflix раскрыл имена всех актеров, кроме главной фигуры сериала – любовника Анны Карениной Вронского. Интрига, однако

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Американский стриминговый сервис Netflix уже приступил к началу съемок сериала по роману "Анна Каренина" Льва Толстого, и раскрыл часть актерского состава.

Проект "Анна К" – это совместное творение Netflix и российской кинокомпании 1-2-3 Production. Известно, что роль Анны Карениной в сериале досталась Светлане Ходченковой, а недавно стриминговый сервис приоткрыл завесу, рассказав об остальном касте.

Так, экранного мужа Светланы Алексея Каренина сыграет Федор Бондарчук, Юля Александрова предстанет в образе Дарьи Облонской, а Юра Борисов сыграет Константина Левина.

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Также в сериале снимутся другие известные российские актеры, среди них Гоша Куценко. Он сыграет Степана Облонского, Александр Цыпкин, которому досталась роль Сергея Кознышева, Татьяна Догилева сыграет Агафью Михайловну, а Дарья Верещагина появится в образе Екатерины Щербацкой.

Однако, самое интересное, кому досталась роль любовника Карениной Алексея Вронского – создатели решили оставить в тайне.

Действие сериала развернется в современной России. Светская львица Анна Каренина является женой будущего губернатора Санкт-Петербурга. Ее жизнь меняется, когда она встречает на своем пути наследника алюминиевой империи Алексея Вронского – их роман приводит к самым непредсказуемым последствиям.

Над сценарием нового сериала работали Роман Кантор и Мария Микулина, а его режиссерами и продюсерами выступят Валерий Федорович и Евгений Никишов. Точная дата премьеры "Анны К" на платформе пока неизвестна.

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