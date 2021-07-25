Батюшка-спортсмен "вызвал" на бой Моргенштерна, а потом "оценил шутку"

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. В Сети распространилась запись якобы от лица батюшки, мастера спорта по пауэрлифтингу из Белгородской области Максима Пастухова, который вызвал на бой Моргенштерна.
На самом деле неизвестные взломали страницу батюшки-спортсмена Максима Пастухова, написали от его имени пост, что он готов сразиться с Моргенштерном.
"Морген подписал контракт на бой?! За 1 миллион долларов? Восстановите мой храм, я эту м***ь размажу по полу. Помогите связаться с организаторами!!!" – говорилось в сообщении.
Позже выяснилось, что страницу священника взломали, об этом написал сам батюшка: "Страницу взломали! Шутку с Моргенштерном оценил! Несколько дней не заходил в ВК, хорошо, что друзья позвонили! Кому это нужно?"
Ранее стало известно, что популярный рэпер Моргенштерн подписал контракт с промоушеном ММА. Директор промоушена Анатолий Сульянов в своем Instagram выложил видео, где предлагает эксцентричному рэперу Алишеру Моргенштерну подписать контракт за желаемую сумму.
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