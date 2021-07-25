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Моргенштерн, Премия Человек года – 2020 по версии журнала GQ

Батюшка-спортсмен "вызвал" на бой Моргенштерна, а потом "оценил шутку"

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (480)
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Sputnik Грузия
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Святое смешалось с грешным, ну а кто-то как всегда получил на хайпе бонусы и вновь повысил свою популярность

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. В Сети распространилась запись якобы от лица батюшки, мастера спорта по пауэрлифтингу из Белгородской области Максима Пастухова, который вызвал на бой Моргенштерна.

На самом деле неизвестные взломали страницу батюшки-спортсмена Максима Пастухова, написали от его имени пост, что он готов сразиться с Моргенштерном.

"Морген подписал контракт на бой?! За 1 миллион долларов? Восстановите мой храм, я эту м***ь размажу по полу. Помогите связаться с организаторами!!!" – говорилось в сообщении.

Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)

Позже выяснилось, что страницу священника взломали, об этом написал сам батюшка: "Страницу взломали! Шутку с Моргенштерном оценил! Несколько дней не заходил в ВК, хорошо, что друзья позвонили! Кому это нужно?"

Ранее стало известно, что популярный рэпер Моргенштерн подписал контракт с промоушеном ММА. Директор промоушена Анатолий Сульянов в своем Instagram выложил видео, где предлагает эксцентричному рэперу Алишеру Моргенштерну подписать контракт за желаемую сумму.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (480)
Теги:
Моргенштерн

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