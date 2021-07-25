Новые слухи? Ирину Шейк запечатлели в объятиях Джейсона Судейкиса

Ирине Шейк опасно просто так с кем-то встретиться - таблоиды сразу приписывают роман шикарной красотке

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Папарацци запечатлели успешную модель Ирину Шейк вместе с актером Джейсоном Судейкисом.

Папарацци успели заснять объятия звезд возле стейк-хауса в Нью-Йорке, когда они прощались после вечеринки главного редактора журнала Vogue Эдварда Эннинфула. Это и спровоцировало новые слухи в Сети об их отношениях.

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В ресторан актер приехал сразу после съемок шоу Стивена Кольбера, не став даже переодеваться, и появился в ярком свитере. Что касается Шейк, то она выглядела элегантно в черном платье с большим вырезом в зоне декольте.

На мероприятие модель приехала со своим менеджером, поэтому, вполне вероятно, встреча носила исключительно деловой характер.

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