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Певица Ольга Бузова

Настроение "Бузова" – ведущая удивила публику странными танцами

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (488)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210726/252423711/Nastroenie-Buzova---veduschaya-udivila-publiku-strannymi-tantsami.html

Модель Алеся Кафельникова засняла на видео Ольгу Бузову, которая "зажигает" на концерте в коротком бежевом платье

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Телеведущая, певица Ольга Бузова появилась на концерте HammAli & Navai, где ее запечатлели за "странными танцами".

Ольга Бузова недавно завершила съемки нового шоу "Звезды в Африке", а вернувшись в столицу, решила отправиться на концерт HammAli & Navai, где удивила публику своими танцами.

На концерт артистов пришли многие, в том числе модель Алеся Кафельникова, которая и засняла Бузову. На кадрах видно, как певица выплясывает в коротком бежевом платье.

"Настроение – Бузова. Кайфуйте, жизнь одна!" – подписала видео Кафельникова.

На мероприятии с Ольгой был ее продюсер Арам Арчер, который в один момент решил помочь Бузовой, так как она внезапно опустилась на пол. Некоторые предполагают, что тогда звезда что-то уронила.

 

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (488)
Теги:
Ольга Бузова

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