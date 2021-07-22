"Через тернии к звездам": Бузова упала в реку и опозорилась в Сети

Звезда решила провести эффектную фотосессию в Африке, где снимается в новом реалити. Но что-то пошло не по плану

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Певица и ведущая Ольга Бузова опозорилась перед фанатами: звезда упала в горную реку в Африке прямо во время модной съемки.

Бузова совмещает работу и отдых в жаркой Африке. Девушка занята на съемках реалити, участники которого пытаются выжить в диких условиях. Бузова пытается не терять время зря - часто гуляет и делает снимки с шикарными видами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Недавно Бузова прогулялась к горной реке, где устроила новую фотосессию. Артистка в шелковой блузе с леопардовым рисунком, короткой юбке, сланцах и чалме отправилась в воду ради эффектного селфи. Но что-то пошло не по плану.

Как только Бузова повернула к берегу, она не смогла удержаться на ногах и упала. Бурное течение подкосило ноги звезды. Ольга намочила свой лук, показала нижнее белье и начала громко смеяться.

"Как вам мое жесткое падение в ледяную, Карл, воду. Так и знала, что без купания не обошлось. Лето же", - пошутила звезда и назвала свой путь "через тернии к звездам".

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