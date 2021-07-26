Такая нежность: Ани Лорак с маленькой дочкой растрогали фанатов до слез

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Украинско-российская певица Ани Лорак растрогала поклонников – певица поделилась невероятно нежным роликом с 10-летней дочкой Софией.
Как и многие звезды эстрады, Лорак и ее наследница от турецкого бизнесмена проводят отпуск в курортном Бодруме. Первый день отпуска Ани провела в лучших традициях курорта – позагорала, накупалась, а после заката отправилась на день рождения друга дочки.
Кадры с праздника попали в Instagram Лорак и растрогали всех фанатов до слез. На умилительном видео звезда запечатлела минуты нежности со своей дочкой.
Лорак без макияжа и привычных платьев обняла свою наследницу и поцеловала ее. В этот момент обе выглядели очень умиротворенными и счастливыми.
"Мы поздравляем нашего Давидика", – произнесла певица на видео из сторис Instagram.
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