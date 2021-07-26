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Актриса Наталья Горчакова

Скандал с избиением сына Стаса Пьехи - что случилось с мамой мальчика?

© photo: Sputnik / Vladimir Vyatkin
Шоу-бизнес
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Темы:
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Sputnik Грузия
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Сейчас мама и сын уже дома, и семье предстоит отойти от шока, а конкретно бывшей жене Пьехи набрать килограммы, потерянные от стресса

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Бывшая жена Стаса Пьехи Наталия Горчакова похудела на шесть килограммов после случая с избиением ее сына.

Наталия Горчакова настолько взволновалась за здоровье сына, что у нее пропали аппетит и сон. Девушка рассказала в Instagram подписчикам, что это сказалось на ее самочувствии, теперь она весит меньше нормы.

После инцидента Петя оказался в больнице, где он с мамой провел несколько дней. Тогда она не скрывала, что буквально места не находит в связи с этой ситуацией.

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Публикация от Natalia Knyaginya (@knyaginya)

Сейчас мама и сын уже дома, и, по словам Наталии, семье предстоит отойти от шока, а конкретно ей набрать килограммы, потерянные от стресса.

"Сегодня я взвесилась. И здесь бы обыграть прикол с широкой костью, которая не рассосалась к лету, но я похудела на шесть килограммов! За неделю! Я надеюсь, что вместе с висящими на талии штанами я не заработала внеочередной поход к гастроэнтерологу", — переживает Горчакова.

Что касается самого инцидента, то он произошел следующим образом: в соседний дом заселилась жена футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми. Петя подружился с одним из них, но это не понравилось его маме, и та запретила с ним общаться. Ребенок обиделся и вонзил карандаш в надувной бассейн. Из-за этого и произошел конфликт, в котором пострадал сын Стаса Пьехи. По словам очевидца, когда Безбородова это обнаружила, то пришла к соседям разбираться. Она схватила Петю за руку и швырнула на землю, он сильно ударился головой.

Певец Стас Пьеха
© photo: Sputnik / Nina Zotina
Певец Стас Пьеха

Стас Пьеха и мама Пети модель Наталия Горчакова расстались несколько лет назад. Певец участвует в его воспитании.

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