Вера Брежнева отдыхает в Грузии - ей не хватает грузина

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Российская певица Вера Брежнева отдыхает в столице Грузии, это подтверждают фотографии артистки, которыми она поделилась в Instagram.

Сторис из Тбилиси в Instagram супруги грузина, известного продюсера Константина Меладзе, появились накануне. Брежнева остановилась в модной столичной гостинице, которую похвалила в сторис.

Также певица выложила фото своего плей-листа на время отдыха в Грузии, отметив группу Мгзавреби.

"Настроение прекрасно-лирическое, влюбленно-волшебное) ничего не понимаю, кроме слова миквархар", - пошутила Брежнева.

Также в сторис артистка написала, что получила множество приветственных слов от местных жителей, чему очень благодарна.

"Рада быть у вас в гостях! Надеюсь, в следующий раз приеду на большее количество дней", - говорит Вера.

photo : ververa / instagram Вера Брежнева из столицы Грузии постит в инстаграм

Известно, что в Грузию Брежнева приехала без Меладзе, сама артистка написала, что ей только не хватает "ее грузина".

photo : ververa / instagram Вера Брежнева из столицы Грузии постит в инстаграм

На сколько дней приехала Вера Брежнева, неизвестно, певица об этом не говорила, а также о том, собирается ли посетить другие места Грузии.

Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились больше пяти лет назад. В 2015 году в Форте-дей-Марми был зарегистрирован его брак с Верой Брежневой – певицей, актрисой, бывшей участницей поп-группы "ВИА Гра". Однако пара редко выходит вместе в свет и выкладывает совместные фото.

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