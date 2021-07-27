Куда смотрит Потап? Обнаженная Каменских в бассейне разозлила фанатов

Жена рэпера Потапа загрузила слишком пикантный снимок в Instagram и вызвала недоумение у подписчиков

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Певица Настя Каменских снова эпатирует публику: звезда обнажилась ради фото в бассейне и разозлила поклонников.

Каменских любит делать откровенные снимки и менять внешность. Недавно звезда примерила образ блондинки и вызвала ажиотаж в сети, а теперь снова вернулась к оголенной повестке.

Каменских обнажилась ради фото в бассейне и вызвала недоумение в сети: поклонникам не понравился откровенный кадр замужней звезды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

На фотографии Настя купается в собственном бассейне: звезда повернулась к объективу, прислонилась к бортику и дала простор фантазии для фанатов.

"Моя магия утра. Пробежаться под звуки просыпающейся после ночи природы, окунуться в прохладную воду, понежиться на солнышке", - описала звезда начало своего дня.

"Жаль, что всю магию прикрыла"; "Соблазнительно"; "Надоели эти голые фотки"; "Перебор, Настя"; "Я хочу это развидеть. Куда смотрит Потап?"; "Зачем нам это видеть?"; "Надень белье", - разошлись подписчики.

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