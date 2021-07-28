Вся в маму: Лобода похвасталась старшей дочкой и удивила Сеть

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Российская певица Светлана Лобода похвасталась старшей дочкой Евой: 10-летняя девочка растет настоящей копией знаменитой мамы.
Исполнительница хита "Суперзвезда" съездила в Украину: звезда дала интервью в эфире нескольких радиостанций и анонсировала свой концерт в Одессе. Все это время Светлана очень скучала по дочкам, которые ждали ее дома, и по прилете в Москву сразу воссоединилась с ними.
Лобода поделилась новой публикацией на своей странице в Instagram: звезда показала старшую дочь Еву и воодушевила сеть.
View this post on Instagram
На фото Лобода в струящемся платье с разрезами и белом жакете позировала вместе с 10-летней девочкой.
Дочь певицы облачилась в модное белое платье и удобные кроссовки. Свой наряд она дополнила аксессуарами - сумкой с необычным принтом, а также повторила укладку мамы.
Фанаты Лободы пришли в восторг и отметили - Ева очень подросла и стала все больше походить на саму Светлану.
"Две красотки"; "Девочка - ваша копия"; "Вся в маму"; "Старшая все больше на вас похожа", "Какая взрослая Ева"; "Шикарные мама и дочь", - прокомментировали в сети.
Читайте также:
-
Светлана Лобода нашла нового продюсера
-
Экс-продюсер Лободы назвала Киркорова "голым королем"
-
Лобода рассталась со своим продюсером из-за Киркорова
-
Дава разнес в пух и прах бывшего продюсера Лободы