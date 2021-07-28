Вся в маму: Лобода похвасталась старшей дочкой и удивила Сеть

Артистка прилетела домой и сразу же поспешила к детям. Звезда показала подросшую Еву и воодушевила всех фанатов

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Российская певица Светлана Лобода похвасталась старшей дочкой Евой: 10-летняя девочка растет настоящей копией знаменитой мамы.

Исполнительница хита "Суперзвезда" съездила в Украину: звезда дала интервью в эфире нескольких радиостанций и анонсировала свой концерт в Одессе. Все это время Светлана очень скучала по дочкам, которые ждали ее дома, и по прилете в Москву сразу воссоединилась с ними.

Лобода поделилась новой публикацией на своей странице в Instagram: звезда показала старшую дочь Еву и воодушевила сеть.

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На фото Лобода в струящемся платье с разрезами и белом жакете позировала вместе с 10-летней девочкой.

Дочь певицы облачилась в модное белое платье и удобные кроссовки. Свой наряд она дополнила аксессуарами - сумкой с необычным принтом, а также повторила укладку мамы.

Фанаты Лободы пришли в восторг и отметили - Ева очень подросла и стала все больше походить на саму Светлану.

"Две красотки"; "Девочка - ваша копия"; "Вся в маму"; "Старшая все больше на вас похожа", "Какая взрослая Ева"; "Шикарные мама и дочь", - прокомментировали в сети.

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