Лолита Милявская спустя два года встретилась с дочерью в Болгарии

ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Певица Лолита поделилась кадрами трогательной встречи с дочерью Евой Цекало после разлуки длиной в два года.
В соцсети Instagram певица опубликовала видео, на котором видно, что Лолита со своей дочерью Евой отдыхает в Болгарии. Певица в публикации отметила, что из-за ряда обстоятельств не видела дочь почти два года.
"Академия, экзамены, пандемия и в результате почти два года не видела дочь. Еще и запрет въезда в Украину. Хорошо, что есть нейтральная полоса в виде Болгарии, которую недавно открыли. Идеальный отпуск со всей семьей. Так хорошо, что совершенно не тянет ничего снимать! Мое разумное и скромное Счастье по имени Евочка", – трогательно подписала видео Лолита.
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"Как повзрослела", "Такая нежная, скромная и немногословная Ева... Большая редкость", "Какая красивая", – пишут подписчики под фото.
Ранее певица рассказала, что дочь уже учится в университете на отлично. Также Лолита добавила, что Ева с рождения страдает синдромом Аспергера, что никак не мешает ей в самостоятельной жизни.
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