Лолита Милявская спустя два года встретилась с дочерью в Болгарии

Лолита со своей дочерью Евой отдыхает в Болгарии, из-за ряда обстоятельств они не виделись почти два года

ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Певица Лолита поделилась кадрами трогательной встречи с дочерью Евой Цекало после разлуки длиной в два года.

В соцсети Instagram певица опубликовала видео, на котором видно, что Лолита со своей дочерью Евой отдыхает в Болгарии. Певица в публикации отметила, что из-за ряда обстоятельств не видела дочь почти два года.

"Академия, экзамены, пандемия и в результате почти два года не видела дочь. Еще и запрет въезда в Украину. Хорошо, что есть нейтральная полоса в виде Болгарии, которую недавно открыли. Идеальный отпуск со всей семьей. Так хорошо, что совершенно не тянет ничего снимать! Мое разумное и скромное Счастье по имени Евочка", – трогательно подписала видео Лолита.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

"Как повзрослела", "Такая нежная, скромная и немногословная Ева... Большая редкость", "Какая красивая", – пишут подписчики под фото.

Ранее певица рассказала, что дочь уже учится в университете на отлично. Также Лолита добавила, что Ева с рождения страдает синдромом Аспергера, что никак не мешает ей в самостоятельной жизни.

Читайте также: