"Безумно талантливый мальчишка" – Лолита Милявская о Моргенштерне

Похоже, "гениальность" Моргенштерна признают уже не только его многочисленные поклонники, но и коллеги постарше

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Певица Лолита Милявская назвала рэпера Моргенштерна талантливым, а также гениальным в своем новом интервью.

Звезда эстрады поговорила о молодежи и новых артистах, отметив, что молодое поколение ей интересно, и ей нравятся "их мозги". Артистка подчеркнула, что чтобы понимать молодежь не нужно чье-то мнение.

"Мне нравится Моргенштерн, я вижу, что он безумно талантливый мальчишка, а в чем-то даже гениальный. Мне нравится молодежное звучание – Клава Кока как певица. Я в состоянии профессионально оценить, чем они занимаются", – сказала она.

Алишер Моргенштерн стал набирать популярность в 2017 году, когда завел блог #ИзиРеп. Именно он принес Алишеру первую настоящую популярность. Там он разбирал треки популярных рэперов и показывал, насколько примитивны приемы, которые используются звездами этой индустрии.

В 2018 году свет увидел его альбом "До того как стал известным". Релиз сразу побил рекорд рэпера Lizer (28 000 репостов "ВКонтакте" за сутки), набрав за день больше 50 000 репостов в социальной сети. Исполнитель тут же запустил коллекцию своего мерча – худи, футболки и халаты, а позже еще и туалетную бумагу с собственным портретом.

Сейчас Моргенштерн – одна из самых известных музыкальных фигур в России, его треки моментально набирают миллионы прослушиваний.

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