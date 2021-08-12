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Актриса Светлана Ходченкова

"И бог создал Светлану" – точеная фигура Ходченковой свела поклонников с ума

© photo: Sputnik / Evgenya Novozhenina
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (624)
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Sputnik Грузия
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Актриса поделилась новым снимком и поразила всех своей красотой. Не зря поклонники уверены, что Светлана – секс-символ российского кино

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Российская актриса Светлана Ходченкова продолжает делиться незабываемыми снимками – точеная фигура звезды сводит поклонников с ума.

Ходченкова считается одной из самых востребованных актрис не только российского, но и зарубежного кино. К тому же Светлана – одна из самых красивых и привлекательных женщин в шоу-бизнесе. И глядя на ее снимки с отдыха, с этим нельзя не согласиться.

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Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)

Сейчас Ходченкова, судя по кадрам из микроблога, отдыхает на одном из морских курортов. Звезда не перестает делиться яркими фотографиями, на которых можно четко рассмотреть ее точеную фигуру.

На днях актриса показала фото, на котором позирует в голубом бикини. Звезда легла на бок у края воды и похвасталась бесконечными ногами.

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Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)

"Какие краски, какие виды", "Картина маслом", "Идеальная", "Само совершенство", "И бог создал Светлану", "Красавица-богиня", – прокомментировали воодушевленные поклонники.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (624)
Теги:
Светлана Ходченкова

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