"Остановились в развитии": Моргенштерн высказался в адрес бойцов ММА

Артист считает, что если бойцы искренне его ненавидят, то их развитие остановилось на уровне 10-11 лет

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн пожелал, чтобы бойцы смешанного стиля (ММА) повзрослели, назвав их остановившимися в развитии на уровне 10-11 лет.

В интервью на канале "Руки Выше" артист сказал, что критикующие его спортсмены просто пытаются проявить себя. Моргенштерн подчеркнул, что не воспринимает всерьез их слова.

"Я прекрасно понимаю, что мы коллеги по цеху, даже по цирку, я бы сказал. Мы коллеги по цирку", — сказал рэпер.

Артист подчеркнул, что если они искренне его ненавидят, то их развитие остановилось на уровне 10-11 лет и он им соболезнует. А тех, кто говорит что-то в его адрес ради популярности, – он понимает прекрасно.

Ранее Моргенштерн в своем Instagram сказал, что необходимо ввести цензуру и запретить ММА. Исполнитель задался вопросом – какой пример они подают детям. "А про добивание лежачего вообще молчу. Это по-мужски? Не понимаю", - сказал Алишер Моргенштерн.

Так артист отреагировал на высказывания российских представителей ММА, призывавших запретить его концерты. Моргенштерн ответил, в частности, Александру Шлеменко, так как он назвал рэпера чертом и бесом, а также Ивану Штыркову, говоря о возможности цензуры в треках Моргенштерна.

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