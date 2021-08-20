"Это, конечно, отвратительно": Моргенштерн о высказывании Макгрегора

Шоу есть шоу, а личную жизнь трогать не стоит, заявил самый эпатажный рэпер страны и защитил Хабиба

ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Рэпер Моргенштерн прокомментировал высказывание бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конора Макгрегора, касающегося Хабиба Нурмагомедова.

В интервью на YouTube канале "Руки выше" рэпер отметил, что шоу есть шоу, но личную жизнь трогать не надо.

"Мы с Конором коллеги. Я считаю, что он — один из лучших шоуменов в шоу-бизнесе, не только в ММА. Шоу есть шоу, но зачем трогать личную жизнь? То, что он позволяет себе такие высказывания в адрес отца Хабиба. Это, конечно, отвратительно", — сказал Моргенштерн.

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после поражения Макгрегора в третьем бою с Дастином Порье написал: "Добро всегда побеждает зло". На что Макгрегор в ответ назвал добром коронавирус, а злом — отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова, который умер от последствий коронавируса.

Несмотря на то, что Моргенштерн поддерживает Нурмагомедова, сам боец особо о рэпере не знает.

"Плейлиста как такового нет. Стараюсь не забивать голову. Моргенштерн? Я не фанат музыки. Скажем так, я не творческий человек. Хотя читаю и стихотворения знаю", – заявил Нурмагомедов.

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