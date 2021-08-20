07:40 20 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6623
  • 100 RUB4.2267
  • USD3.1323
Поиск

"Это, конечно, отвратительно": Моргенштерн о высказывании Макгрегора

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (693)
12 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/0f/252028400.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210820/252624200/Eto-konechno-otvratitelno-Morgenshtern-o-vyskazyvanii-Makgregora.html

Шоу есть шоу, а личную жизнь трогать не стоит, заявил самый эпатажный рэпер страны и защитил Хабиба

ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Рэпер Моргенштерн прокомментировал высказывание бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конора Макгрегора, касающегося Хабиба Нурмагомедова.

В интервью на YouTube канале "Руки выше" рэпер отметил, что шоу есть шоу, но личную жизнь трогать не надо.

"Мы с Конором коллеги. Я считаю, что он — один из лучших шоуменов в шоу-бизнесе, не только в ММА. Шоу есть шоу, но зачем трогать личную жизнь? То, что он позволяет себе такие высказывания в адрес отца Хабиба. Это, конечно, отвратительно", — сказал Моргенштерн.

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после поражения Макгрегора в третьем бою с Дастином Порье написал: "Добро всегда побеждает зло". На что Макгрегор в ответ назвал добром коронавирус, а злом — отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова, который умер от последствий коронавируса.

Несмотря на то, что Моргенштерн поддерживает Нурмагомедова, сам боец особо о рэпере не знает.

"Плейлиста как такового нет. Стараюсь не забивать голову. Моргенштерн? Я не фанат музыки. Скажем так, я не творческий человек. Хотя читаю и стихотворения знаю", – заявил Нурмагомедов.

Читайте также:

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (693)
Теги:
Моргенштерн

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Загоревшийся дом в Джейнсвилле, штат Калифорния
Мегапожар "Дикси" в Калифорнии уничтожает все на своем пути - фото
Лидеры талибов возвращаются в страну - что известно о ситуации в Афганистане?
Лидеры талибов возвращаются в страну - что известно о ситуации в Афганистане?
Выборы в Грузии 2021 - количество избираемых депутатов
Выборы в Грузии 2021 – количество избираемых депутатов
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться