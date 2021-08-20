Джейсон Стэтхем вновь станет папой

Похоже, беби-бум в шоубизнесе в самом расцвете, несмотря на мировую пандемию. Вот и пара Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм решилась на пополнение в семье

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Известная британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли и актер Джейсон Стэтхэм ждут второго ребенка, об этом модель рассказала путем фотографии в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

34-летняя модель выложила серию снимков, где представила различные образы. Однако самый важный снимок оставила в конце серии. На фото хорошо видно, что Хантигтон-Уайли имеет уже заметно округлившийся животик.

"Та-даам! #второйраунд", — подписала пост Рози.

Рози и Джейсон официально не женаты - пара вместе 11 лет, но так и не поженилась. У пары подрастает 4-летний сын Джек Оскар. В 2016 году влюбленные обручились.

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