Джейсон Стэтхем вновь станет папой

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Известная британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли и актер Джейсон Стэтхэм ждут второго ребенка, об этом модель рассказала путем фотографии в своем Instagram.
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34-летняя модель выложила серию снимков, где представила различные образы. Однако самый важный снимок оставила в конце серии. На фото хорошо видно, что Хантигтон-Уайли имеет уже заметно округлившийся животик.
"Та-даам! #второйраунд", — подписала пост Рози.
Рози и Джейсон официально не женаты - пара вместе 11 лет, но так и не поженилась. У пары подрастает 4-летний сын Джек Оскар. В 2016 году влюбленные обручились.
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