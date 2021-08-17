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Елизавета Арзамасова

Лиза Арзамасова показала первое фото после родов и рассказала о первенце

© photo: Sputnik / Nina Zotina
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (662)
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Sputnik Грузия
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Для Лизы - это первый ребенок, а вот для 47-летнего Ильи Авербуха - второй, от бывшей супруги он воспитывает 17-летнего сына Мартина

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Российская актриса Лиза Арзамасова опубликовала первые снимки своего новорожденного сына и рассказала о нем подписчикам.

Несколько дней назад, 14 августа, Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали родителями первого общего ребенка. Актриса все еще остается в клинике с новорожденным, об этом она рассказала в своем Instagram.

Арзамасова поделилась снимком из больничной палаты, поблагодарив всех за поздравления и добрые слова.

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Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

"Сегодня уже есть силы на подробности. А в сам день рождения чуда были одни эмоции. У нас с @averbukhofficial родился сын! 14 августа, в Медовый Спас. Малыш весом 3 800 и ростом 53 сантиметра. Про имя еще немного подумаем. Мы с малышом еще в клинике. Чувствуем себя замечательно!" - написала молодая мама.

Для 47-летнего Ильи Авербуха ребенок стал вторым, от бывшей супруги он воспитывает 17-летнего сына Мартина. Кстати, в комментариях он поздравил пару, сказав, что тоже хочет посмотреть на мальчика.

Илья Авербух и Лиза Арзамасова знакомы уже больше 10 лет, а об их романе стало известно прошлым летом. 22-летняя разница в возрасте не стала помехой, в конце прошлого года пара поженилась, а в апреле объявила о том, что ждут ребенка.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (662)
Теги:
Елизавета Арзамасова, Илья Авербух

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