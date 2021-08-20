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Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)

Фотошоп? Невеста Моргенштерна показала, как он выглядит с бритым черепом

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (704)
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Sputnik Грузия
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Преданные поклонники эпатажного исполнителя не поверили своим глазам и решили, что Алишер не мог распрощаться с волосами

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Невеста рэпера Моргенштерна Дилара шокировала фанатов: блогер показала, как выглядит ее избранник без волос и с бритым черепом.

Моргенштерн никогда не боится экспериментов, в том числе с внешностью. Музыкант жаждет внимания публики и старается вызвать наибольший резонанс. Недавно исполнитель перекрасился в блонд ради съемки, но на этом не остановился.

Невеста Моргенштерна Дилара поделилась новой серией ярких снимков возлюбленного: фон на кадрах оставался одинаковым, а вот внешность артиста смутила фанатов.

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Публикация от ДилАра Зинатуллина (@influesii)

Дело в том, что на первой фотографии рэпер показался с привычной прической, а на второй - с выбритым черепом.

Подписчики не поверили, что Алишер сбрил волосы, да и снимки показались нереалистичными и отретушированными.

"Мастер фотошопа"; "Что ты сделала с лицом и его головой?"; "Морген не мог сбрить волосы"; "Перебор с фильтрами и ретушью"; "Смешно и неправда", - написали фанаты.

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Темы:
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Теги:
Моргенштерн, Дилара Зинатуллина

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