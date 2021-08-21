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На маму или папу: В Сети обсуждают, на кого похож ребенок Снигирь и Цыганова

© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
Шоу-бизнес
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Мальчик поразил подписчиков мамы своей красотой и вызвал бурю споров - на кого же он больше похож - на маму или папу

ТБИЛИСИ, 21 авг – Sputnik. Российская актриса Юлия Снигирь поделилась фото своего пятилетнего сына Федора, а подписчики стали обсуждать, на кого похож ребенок.

На фото, которое опубликовала актриса на своей Instagram-странице, Юлия держит Федора, который ее обнимает. "Любовь" - коротко и емко подписала кадр знаменитость.

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Публикация от Юлия Снигирь (@yuliasnigir)

Под комментариями подписчики стали "выяснять", на кого именно похож мальчик – на маму или папу. Однако большинство все же сошлось на том, что ребенок похож на Цыганова.

"Юлечка, вот вроде бы все черты лица Ваши, а похож на папу. Как так?!", "Папин сынок", "Прямо папа", "Папин сынок!" - пишут фолловеры.

В марте у Федора Цыганова был первый юбилей, ему исполнилось пять лет. О том, что Цыганов и Снигирь поженились, стало известно осенью 2019 года.

Помимо сына от Юлии Снигирь, у Евгения Цыганова есть семеро детей от брака с Ириной Леоновой.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (707)
Теги:
Юлия Снигирь, Евгений Цыганов

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