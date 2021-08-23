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Певица Рианна

Бесстыдница: Рианна показала фигуру в полупрозрачном платье и удивила Сеть

Sputnik
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (725)
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Американская певица сверкнула своими достоинствами в откровенном наряде и спровоцировала обсуждения фанатов

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Певица Рианна заставила всех снова говорить о себе: звезда вышла в свет в полупрозрачном платье и показала все достоинства своей фигуры.

В конце прошлой недели Рианна сходила поужинать в любимый ресторан в Лос-Анджелесе. Для выхода на променад певица выбрала очень открытый наряд, который надолго запомнился папарацци и фанатам.

​Рианна вышла в свет откровенном, полупрозрачном платье: звезда продемонстрировала свой пышный бюст. Ри сияла в мини-платье из шелка с крайне глубоким декольте. Свой наряд звезда дополнила украшениями - ожерельем из бриллиантов и золотым браслетом.

Компанию артистке составила ее семилетняя племянница Маджести. Девочка - любимица Рианны и постоянно гостит у тети, которая до сих пор не обзавелась потомством.

"Бесстыдница"; "Ох, Ри красотка"; "Так мило, с племяшкой"; "Ей пора накинуть что-то на плечи"; "Очень смело", - написали пользователи Твиттера.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (725)

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