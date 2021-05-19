Правила въезда в Грузию в июне: что можно, что нельзя

Попасть в Грузию воздушным путем могут граждане любой страны, которые имеют при себе документ, подтверждающий полный курс вакцинации (обе дозы) против коронавируса. При этом иностранец должен быть привит вакциной, одобренной Всемирной организацией здравоохранения. На сегодняшний день это вакцины Pfizer / BioNTech, AstraZeneca, AstraZeneca-SKBio, Johnson & Johnson, Modernа и Sinopharm.

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Исключение касается только тех граждан, которые прибывают в Грузию из Индии (независимо от гражданства и полного курса вакцинации), а также лиц, которые совершили поездку в эту страну в течение последних 14 дней. Им необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР- теста на наличие коронавируса, сделанного не позднее чем за 72 часа до вылета. После чего их ожидает 14-дневный обязательный карантин за свой счет.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Тбилисский международный аэропорт - терминал прибытия

До пересечения государственной границы Грузии необходимо заполнить специальную электронную форму, в которой нужно указать историю путешествий за последние 14 дней, а также место проживания в Грузии и контактные данные.

Без вакцинации

На данном этапе власти Грузии разрешают въехать в страну невакцинированным гражданам следующих стран: Россия, Израиль, Турция, Швейцария, Норвегия, США, Великобритания и Северная Ирландия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, а также стран-участников Евросоюза.

При этом въезжающие из этих стран люди должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-тестирования, проведенного за 72 часа до пересечения границы. А на третий день после пересечения границы они должны пройти повторное ПЦР-тестирование за свой счет.

Перед пересечением государственной границы Грузии им также необходимо заполнить специальную электронную форму, в которой необходимо указать историю последних 14 дней путешествия, адрес остановки в Грузии, а также контактные данные.

Тех граждан, которые путешествовали по Индию в течение последних 14 дней, направят на 14-дневный карантин (за свой счет). В этом случае ПЦР-тест на 3-й день больше не является обязательным.

Особые случаи

Ограничения на въезд в Грузию не действуют для:

Представителей аккредитованных в Грузии дипмиссий и международных организаций, а также членов их семей;

членов гуманитарных миссий;

членов официальных делегаций;

водителей, работающих на международных перевозках;

персонала международных железнодорожных и воздушных перевозок.

С полным списком категорий граждан можно ознакомиться на официальном сайте МИД Грузии на двух языках: грузинском и английском.

Отдельно электронные анкеты заполняют иностранные студенты и лица, которые приезжают в Грузию для трудовой (деловой) деятельности.

Порядок въезда иностранных студентов в Грузию - подробная информация на сайте МИД.

Информация для деловой / трудовой деятельности в Грузии - по этой ссылке.

Информация о проекте "Работай из Грузии" - кликайте сюда.

Сухопутные и морские границы Грузии по-прежнему закрыты. В стране действует строгий масочный режим и комендантский час с 23:00 до 05:00.

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