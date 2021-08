Минздрав Грузии объявил о серьезной проблеме с местами в клиниках

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Из-за ситуации с коронавирусом в Грузии возникла серьезная проблема с местами в клиниках, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

В Грузии за последние сутки выявили более 2,3 тысячи новых случаев. Всего на данный момент в стране 40 233 активных случая, из них 6 641 нуждается в стационарном лечении, 2 552 человека находятся в ковид-гостиницах, 31 040 человек проходят курс лечения дома. Состояние 1 328 пациентов тяжелое, 293 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.