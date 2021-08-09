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Палата в больнице. Архивное фото

Минздрав Грузии объявил о серьезной проблеме с местами в клиниках

© photo: Sputnik
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (689)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210809/252544266/Minzdrav-Gruzii-obyavil-o-sereznoy-probleme-s-mestami-v-klinikakh.html

Состояние 1 328 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое, 293 из них подключены к аппарату искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Из-за ситуации с коронавирусом в Грузии возникла серьезная проблема с местами в клиниках, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

В Грузии за последние сутки выявили более 2,3 тысячи новых случаев. Всего на данный момент в стране 40 233 активных случая, из них 6 641 нуждается в стационарном лечении, 2 552 человека находятся в ковид-гостиницах, 31 040 человек проходят курс лечения дома. Состояние 1 328 пациентов тяжелое, 293 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

Эпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии
photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
В Грузии расширяется программа вакцинации от коронавируса

"На сегодняшний день у нас довольно-таки сложная ситуация как с точки зрения эпидемиологической ситуации, так и в госпитальном секторе, так как возник серьезный дефицит мест в клиниках", - сказала Тикарадзе.

По ее словам, в данным момент Минздрав мобилизует дополнительные места.

"Пока ни один пациент не остается без внимания, но надо ужесточить все мероприятия", - сказала Тикарадзе.

Эпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии
photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
Грузинские врачи требуют ужесточения мер по борьбе с коронавирусом

При этом, она отметила, что принятые на совете регуляции отразятся на эпидемиологической ситуации спустя 10-14 дней.

"Мы должны дождаться развития событий и наблюдать за ситуацией, если будет необходимо, мы еще раз обратимся к совету за ужесточением регуляций", - сказала Тикарадзе.

С 9 августа в Грузии будет задействовано обязательство находится в маске в местах общественного скопления в открытом пространстве, где присутствует более пяти человек, ужесточается контроль над проведением свадеб, поминок, юбилея и подобных мероприятий, а также выполнением запрета на работу ночных клубов и ресторанов в ночное время.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (689)
Теги:
Грузия, Екатерина Тикарадзе, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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