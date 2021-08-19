Будет ли дистанционное обучение с 1 сентября: как учатся школы 2021

Удаленке быть или нет? Вопрос, возобновится ли учеба в школах или ученикам с родителями вновь придется мучиться у компьютеров - активно разбирается властями и эпидемиологами

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. До начала нового учебного года остаются считанные дни. Многие родители до конца не поймут – как будут учиться их чада в 2021 году – в обычном режиме или "на удаленке". Ситуацию подогревает непростая эпидемиологическая ситуация в ряде стран.

Разбираемся, где учеба начнется вовремя и в обычном формате, а где пока еще не ясен формат учебного процесса.

Школьное обучение с сентября 2021 года

По данным на сегодняшний день, в российских школах, включая школы столицы, пока не идет речи о дистанционном обучении, все стартует в обычном формате. Но это при условии, что до 1 сентября не будет ухудшения эпидемиологической ситуации. К слову, 16 августа министр просвещения Сергей Кравцов уже анонсировал начало учебного года в традиционном формате. При этом министр все-таки дал понять, что речь только о начале учебного года.

Однако отметим, что с 1 сентября во всех школах России вводится новый порядок организации и осуществления образовательной деятельности. Этот порядок законодательно закрепляет "удалёнку".

Так, в тексте приказа Министерства просвещения Российской Федерации №115 от 22.03.2021 говорится: "При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части реализация общеобразовательных программ осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных государственных образовательных стандартах, если реализация указанных образовательных программ без применения указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны".

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Если перевести на обычный язык, получается, что теперь для перехода школ на "дистанционку" введение режима чрезвычайной ситуации необязательно.

В Грузии, по состоянию на сегодняшний день, ситуация несколько иная. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране Министерство образования пока еще не приняло решение – как будут учиться грузинские школьникам.

По традиции, новый учебный год здесь начинается с 15 сентября. Однако уже сейчас есть жесткое заявление замглавы Минздрава Тамар Габуния.

По ее словам, учеба в школах Грузии начнется вовремя в том случае, если педагоги пройдут вакцинацию. Пока с вакцинацией в стране все не очень – не все торопятся делать прививку.

"В условиях, когда у нас 1,5 миллиона доз вакцины и еще миллион доз ожидается, есть одна главная рекомендация – июль и август школьные коллективы должны использовать, чтобы школы встретили новый учебный год в безопасной среде. Сегодня ограничения в отношении школ и дистанционная форма обучения - не выход. Решение в вакцинации", – сказала Габуния.

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И вот теперь тысячи грузинских семей с нетерпением ждут принятия решения. Ведь в школах страны в 2020 году дважды вводили массовое дистанционное обучение. А если инфицировался кто-то из учителей или ребенок, в каждой школе индивидуально также вводилось дистанционное обучение в течение года.

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