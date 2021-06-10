12:51 10 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8273
  • 100 RUB4.3520
  • USD3.1387
Поиск
Ты не цветочек: хозяйка ошарашила севшего в вазу кота суровой правдой – видео

Ты не цветочек: хозяйка ошарашила севшего в вазу кота суровой правдой – видео его реакции

photo: @anastasia_pierss / TikTok
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (789)
24710
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/0a/251984316.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210610/251984401/Ty-ne-tsvetochek-khozyayka-osharashila-sevshego-v-vazu-kota-surovoy-pravdoy--video-ego-reaktsii.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Взгляд питомца – вместо тысячи слов. Такого откровения он от жизни никак не ожидал.

 

Как рассказывает девушка, она достала высокую продолговатую вазу, чтобы поставить цветы, а в нее непонятно как залез котик по имени Вася. На кадрах видно, как он сидит внутри на двух задних лапках, передними опершись на стенки стеклянного сосуда, и смотрит куда-то в сторону. Хозяйка, в свою очередь, обращается к нему: "Вася, ну, вообще-то ты не цветочек. Ты знаешь об этом?" Услышав это, котик внезапно повернулся и уставился на девушку удивленным взглядом. Как это он не цветочек!?

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (789)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Актриса Натали Портман в фильме Черный лебедь
Натали Портман – 40 лет! Но по фото этого не скажешь
В Грузии против повышения цен на газ и свет: в Тбилиси протестуют - видео
В Грузии против повышения цен на газ и свет: в Тбилиси протестуют - видео
Тарифы на коммунальные услуги в Грузии
Тарифы на коммунальные услуги в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться