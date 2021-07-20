"Моя крыса": необычный комплимент попугая пернатому приятелю рассмешил Сеть – видео

На этом видео можно увидеть зарождение настоящей суровой мужской дружбы.
На кадрах видно, как два волнистых попугайчика, у которых, как утверждает автор, это первая встреча, сидят рядом друг с другом. Белого попугая зовут Сема, а желтый – его новый друг. Радости Семы нет предела. Он и прижимается к пернатому, и целует его в клюв, и называет ласковыми словечками. Ну как ласковыми... теми, что знает. Поэтому своего нового приятеля попугай называет коротко – крысой. Сам друг, видимо, даже не знает, как реагировать, поэтому просто растерянно сидит и все это терпит.
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