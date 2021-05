Итоги голосования - "Евровидение - 2021"

ТБИЛИСИ, 22 май - Sputnik. Подведение итогов голосования международного музыкального конкурса "Евровидение 2021" началось в Роттердаме.

Все участники "Евровидения" завершили выступления, жюри объявило старт голосования.

Фаворитами конкурса букмекеры называют Италию и Францию, исполнительнице от Мальты прочат третье место. Россию эксперты ставят лишь на 15-ю строчку. Но конкурс тем и интересен, что до последнего момента невозможно предсказать результат.

Всего в финале состязались 26 участников.

Сообщение дополняется - результаты будут выставляться по мере объявления:

Кипр - Элена Цагрину "El Diablo" -

Албания - Анжела Перистери "Karma"

Израиль - Эден Алене "Set Me Free"

Бельгия - Hooverphonic "The Wrong Place"

Россия - Манижа "Russian Woman"

Мальта - Дестини Чукуньере "Je Me Casse"

Португалия - The Black Mamba "Love Is On My Side"

Сербия - Hurricane "Loco Loco"

Великобритания - Джеймс Ньюман "Embers"

Греция - Стефания "Last Dance"

Швейцария - Gjon’s Tears "Tout l'Univers"

Исландия - Daði & Gagnamagnið "10 Years"

Испания - Блас Канто "Voy A Quedarme"

Молдова - Наталья Гордиенко "SUGAR"

Германия - Jendrik "I Don't Feel Hate"

Финляндия - Blind Channel "Dark Side"

Болгария - Victoria "Growing Up Is Getting Old"

Литва - The Roop "Discoteque"

Украина - Go_A "Шум"

Франция - Барбара Прави "Voilà"

Азербайджан - Самира Эфенди "Mata Hari"

Норвегия - TIX "Fallen Angel"

Швеция - Tusse "Voices"

Нидерланды - Жангю Макрой "Birth Of A New Age"

Италия - Måneskin "Zitti E Buoni"

Сан-Марино - Senhit "Adrenalina".